Тренер Магнуса Карлсена отримав посаду у Федерації шахів України

Федерація шахів України оголосила про створення нової структури, до якої увійшов данський гросмейстер та тренер п'ятиразового чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Зазначається, що під орудою виконавчого директора федерації Володимира Ковальчука працюватимуть його профільні заступники, кожен із яких відповідатиме за окремий напрямок.

Першим членом нової команди став Петер Гейне Нільсен – данський гросмейстер та тренер Магнуса Карлсена.

Він відповідатиме за міжнародні зв'язки, а саме:

Стратегічне представництво та адвокація в ФІДЕ та ЄШС.

Міжнародна логістика та супровід національних збірних України.

Залучення ресурсів, партнерство та міжнародні проєкти.

Основні засади нової системи

Заступники зосередять зусилля на окремих сферах (наприклад, дитячо-юнацькі шахи, спорт вищих досягнень, міжнародна співпраця, стратегічний розвиток, діджиталізація тощо), що дозволить глибше вникати в проблематику.

Повна відповідальність та автономія

Делегування конкретних напрямків означає, що профільні заступники матимуть повні повноваження для ухвалення оперативних рішень і реалізації проєктів у межах своєї компетенції.

Підвищення ефективності

Завдяки розподілу завдань виконавчий директор ФШУ забезпечить оперативніший розгляд запитів, якісну комунікацію з регіонами та прискорення розвитку шахів в Україні.

Презентації інших заступників директора ФШУ відбудуться вже незабаром.

Напередодні стало відомо, що українка Анна Музичук посідає восьме місце в оновленому рейтингу ФІДЕ.