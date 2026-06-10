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Президент ФІДЕ Дворкович може потрапити під санкції ЄС – ЗМІ

Володимир Максименко — 10 червня 2026, 21:06
Президент ФІДЕ Дворкович може потрапити під санкції ЄС – ЗМІ
Аркадій Дворкович
FIDE

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович може потрапити до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомили у Euobserver.

Так, під час обговорень 21-го пакету ініціатори внесення до списку Дворковича заявили, що функціонер фактично підтримує війну РФ проти України та допомагає російській федерації легалізувати окупацію.

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Таким чином, у випадку накладання санкцій на Дворковича, росіянин не зможе заїхати до країни ЄС, а його активи будуть заморожені.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Зауважимо, що політик обіймає свою посаду з 2018 року і має право балотуватись знову. До 2023 року президентські повноваження було обмежено двома строками по 4 роки, але під час тогорічної Генасамблеї ці правила було скасовано.

Раніше визначилась дата виборів президента ФІДЕ, за підсумками яких Дворкович може втратити посаду.

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