Колишній чемпіон світу розповів, чому Іванчук придбав футболку Неймара

Відомий індійський шахіст Вішванатан Ананд розповів, що Василь Іванчук придбав футболку Неймара через те, що бразильський футболіст йому схожий на гросмейстера Арджуна Ерігайсі.

Своїми думками 15-й чемпіон світу (2007-2013) поділився в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"), коли зробив ретвіт публікації від ФІДЕ.

"Має бути незламний Іванчук. Я натрапив на нього кілька днів тому, і він запитав, чи можемо ми зробити фото. Ми є суперниками з 80-х, по черзі пробиваючись до еліти.

Я сказав йому, що гарна футболка. Він сказав, що Неймар нагадує йому Арджуна Ерігайсі... і саме тому він її купив...

Ну, Вася завжди готовий з якоюсь новинкою", – написав Ананд.