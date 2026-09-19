Колишній чемпіон світу розповів, чому Іванчук придбав футболку Неймара
Відомий індійський шахіст Вішванатан Ананд розповів, що Василь Іванчук придбав футболку Неймара через те, що бразильський футболіст йому схожий на гросмейстера Арджуна Ерігайсі.
Своїми думками 15-й чемпіон світу (2007-2013) поділився в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"), коли зробив ретвіт публікації від ФІДЕ.
"Має бути незламний Іванчук. Я натрапив на нього кілька днів тому, і він запитав, чи можемо ми зробити фото. Ми є суперниками з 80-х, по черзі пробиваючись до еліти.
Я сказав йому, що гарна футболка. Він сказав, що Неймар нагадує йому Арджуна Ерігайсі... і саме тому він її купив...
Ну, Вася завжди готовий з якоюсь новинкою", – написав Ананд.
Зазначимо, що на матч за збірну України проти США Василь Іванчук прийшов у футболці турецького Трабзонспора. На своїй дошці "Чакі" програв зірковому Фабіано Каруані.
Вішванатан (Віші) Ананд – видатний індійський шахіст, 15-й чемпіон світу (2007-2013).
У наступні роки Ананд тричі успішно захищав свій титул у матчах проти Володимира Крамника (2008), Веселіна Топалова (2010) і Бориса Гельфанда (2012). матч-реванш.
У 2013 році Ананд поступився світовою короною молодому норвезькому гросмейстеру Магнусу Карлсену, а в 2014 році програв йому матч-реванш.