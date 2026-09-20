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П'ятий тур шахової Олімпіади: жіноча та чоловіча збірні України здобули синхронні перемоги

Володимир Максименко — 20 вересня 2026, 18:19
Ігор Самуненков
Ігор Самуненков
ФІДЕ

Чоловіча та жіноча збірні України здобули перемоги в матчах п'ятого туру Всесвітньої шахової Олімпіади у Самарканді.

У відкритому змаганні наші шахісти не залишили шансів Чорногорії – 3,5:0,5. Ігор Коваленко, Ігор Самуненков та Роман Дегтярьов святкували перемоги, а Василь Іванчук зіграв унічию з Ніколою Джукічем.

Жіноча збірна також виявилась сильнішою за своїй суперниць – збірну Австрії. Перемогу в матчі для України здобула Наталія Букса в партії проти К'яри Польтерауер, а Тетяна Скарабчук, Анастасія Гнатишин та Анна Ушеніна звели свої ігри внічию.

Шостий тур відбудеться завтра, 20 вересня о 13:00 за київським часом, а суперники наших команд визначатимуться жеребкуванням після завершення п'ятого туру.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України зазнала першої поразки на турнірі, поступившись США.

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