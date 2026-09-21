Жіноча збірна України мінімально перемогла Англію, чоловіки поступились Болгарії на шаховій Олімпіаді

Збірні України продовжують свій шлях на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Самарканді, по-різному завершивши шостий тур.

Так, чоловіча команда несподівано поступилась Болгарії: Василь Іванчук зіграв унічию з Мамчілом Петковим, Антон Коробов переграв Мартіна Петрова, а ось Ігор Коваленко та Роман Дегтярьов свої партії програли – 1,5:2,5 у підсумку на користь суперників.

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Жіноча команда під керівництвом Михайла Бродського, своєю чергою, здобула чергову перемогу – на цей раз над Англією.

Анастасія Гнатишин, Анна Ушеніна та Наталія Букса свої партії зіграли унічию, а перемогу "жовто-синім" принесла перемога Анастасії Рахмангулової над Ельмірою Мірзоєвою – уродженкою Москви, яка перейшла до англійської федерації у 2024 році.

Завтра, 22 вересня, команди матимуть вихідний, після чого вже наступного дня продовжать боротьбу, а суперники обох українських команд стануть відомі після жеребкування.

Нагадаємо, у минулому турі обидва наші колективи здобули синхронні перемоги.