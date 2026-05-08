Карлсен у тай-брейку виграв престижний турнір Tepe Sigeman Chess

Зірковий норвезький шахіст Магнус Карслен виграв свій черговий турнір, тріумфувавши на Tepe Sigeman Chess Tournament.

Гросмейстер в основному змагання (7 турів, класичний контроль часу) поділив перше-друге місце з представником Індії Арджуном Ерігайсі, розігравши у підсумку з конкурентом тай-брейки.

З контролем часу бліц суперники здобули по одній перемозі, а в армагедоні (асиметричний контроль часу, коли чорні мають його трохи менше, але у випадку нічиєї перемагають, – прим. ред.) сильнішим був саме Магнус.

Tepe Sigeman Chess проводиться з 1993 року з перервою у період з 2015 та 2016, коли втратив спонсорів. У 2003-му змагання вигравав Василь Іванчук, а у 2013-му переможців було одразу троє: Найджел Шорт, Рішар Раппорт та Нільс Гранделіус. Призовий фонд турніру складає близько 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що на початку року Магнус Карлсен став чемпіоном світу з шахів Фішера.