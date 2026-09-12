За потенціалом він навіть переважає суперника: Карлсен – про шанси Гукеша захистити титул чемпіона світу

Зірковий норвезький шахіст Магнус Карлсен поділився думками про майбутній матч за звання чемпіона світу між Гукешем Доммараджу та Жавохіром Сіндаровим.

Слова гросмейстера наводить Rookrewiev.

"Захищати титул? Це не зовсім вірне слово, Гукеш не має перебувати у позиції захисту. Він має бути у ситуації, коли "має всі шанси на перемогу.

Багато хто може не вірити у нього, але це дуже цікавий виклик – повернутись на свій попередній рівень. Доммараджу продемонстрував, що за потенціалом навіть десь переважає Сіндарова. Якщо на початку матчу Жавохір лідируватиме – у мене погані новини для Гукеша, але ж якщо навпаки – він буде явним фаворитом", – вважає Магнус.

За словами норвежця, на перший план у подібних поєдинках виходитиме психологія.

"Шахи – це гра, яка заснована на психології. Не треба багато зусиль, щоб посіяти сумніви у голові Сіндарова та впевненість у Гукеша", – резюмував норвезький шахіст.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі.

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Раніше своїми думками від майбутнього поєдинку поділився один з провідних французький шахістів Максим Ваш'є-Лаграв.