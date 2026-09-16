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Карлсен назвав фаворита поєдинку за титул чемпіона світу

Руслан Травкін — 16 вересня 2026, 22:52
Карлсен назвав фаворита поєдинку за титул чемпіона світу
Магнус Карлсен
instagram.com/magnus_carlsen/

Зірковий норвезький шахіст Магнус Карлсен поділився думками про майбутній матч за звання чемпіона світу між Гукешем Доммараджу та Жавохіром Сіндаровим.

Його слова, сказані індійському подкастеру Прахару Гупті, цитує Sport.de.

"Станом на зараз Сіндаров, ймовірно, є значним фаворитом. Але я думаю, що Гукеш також був досить великим фаворитом проти Діна Ліженя, і той матч був досить рівним".

Навіть якщо один шахіст на папері є фаворитом з рахунком 80:20, Магнус переконаний, що поєдинок вирішить лише одне або максимум два очки.

Однак Карлсен також застеріг, що якщо матч за звання чемпіона світу розгорнеться так, як Турнір претендентів, у якому Сіндаров домінував над усіма своїми суперниками, Гукеш може зіткнутися з величезною проблемою.

"Якщо Гукеш відстане на початку матчу та трохи перехвилюється, все може завершитися погано".

Найбільша проблема Гукеша часто полягає в його оцінці позицій на дошці. За словами Карлсена, вони часто "занадто оптимістичні".

"В результаті він ризикує набагато більше, ніж мав би. А зараз, коли його впевненість не така висока, він просто занадто старається".

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. Гросмейстери гратимуть тай-брейки, якщо після 14 партій рахунок буде рівний.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі.

Шахи Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

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