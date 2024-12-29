Мурзин став чемпіоном світу з рапіду

У Нью-Йорку завершився чемпіонат світу з рапіду, в якому переможцем став 18-річний Володар Мурзин.

Юний шахіст набрав десять залікових балів та випередив найближчих переслідувачів на пів очка.

Друге місце посів Олександр Грищук, а трійку лідерів замкнув Ян Непомнящий. Таким чином, весь подіум залишився за представниками РФ.

Серед українців найкращий результат показав Олександр Бортник, який посів 18 місце, набравши 8,5 очок.

Андрій Волокітін та Василь Іванчук заробили по сім залікових балів та посіли 66 та 68 місце відповідно.

Зазначимо, що сьогодні у шахістів день відпочинку, а вже 30 та 31 буде зіграно чемпіонат світу з бліцу.

Нагадаємо, що ЧС зі швидких шахів ознаменувався скандалом, через який Магнуса Карлсена було дискваліфіковано.

Раніше визначилась чемпіонка світу з рапіду серед жінок.