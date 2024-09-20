Навряд чи міг би побажати кращого наступника – Каспаров відповів на потужну промову Карлсена
13-й чемпіон світів з шахів та громадський діяч Гаррі Каспаров відповів на промову Магнуса Карлсена, в якій він закликав не повертати російську та білоруську шахові федерації до міжнародних змагань.
Відповідний пост Каспаров виклав у соцмережі X (колишні Twitter).
"Дійсно, я б це зробив і роблю! Як не крути, я навряд чи міг би побажати кращого наступника, ніж Магнус. Щоб бути великим шахістом, не обов'язково мати чудовий характер, тому це вдвічі більше вражає, що він досягнув і того, і іншого", – написав Каспаров.
Зазначимо, що Магнус Карлсен отримав нагороду найкращому шахісту за останні сто років, однак заявив, що Гаррі Каспаров заслуговує на неї більше.
Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.