Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна зіграє проти Грузії, жіночій протистоятиме Вірменія

У п'ятницю, 20 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі дев'ятого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти грузинських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами із шахістками з Вірменії. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

У межах 8 туру обидві збірні виступили успішно: чоловіки здолали Аргентину, а жінки у важкій грі були сильніші за Угорщину.

Після восьми турів жіноча та чоловіча збірні України мають в активі по 12 та 13 очок.

Чоловіки посідають 10 місце в турнірній таблиці. Вище за українців наразі лише В'єтнам (12 балів) Іран, США, Китай (по 13), Угорщина, Узбекистан (14) та Індія, що лідирує з 16 очками в активі.

Жіноча команда наразі шоста в проміжній таблиці лідерів з 13 балами, поступаючись Вірменії, США (по 13 балів) та Індії, Польщі, Казахстану (по 14 очок).

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.