ФІДЕ відсторонила Федерацію шахів Росії через скаргу України

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.

Про це повідомляє тренер чемпіона світу Магнуса Карлсена та гросмейстер Петер Гейне Нільсен.

Зазначається, що рішення було прийняте після скарги України щодо включення до складу ФШР частково окупованих областей.

The Chess Federation of Russia🇷🇺 and FIDE President Arkadi Dvorkovich have been found guilty by the FIDE Ethics comission in a case submitted by the Ukrainian 🇺🇦 Chess Federation.



CFR is temporarily suspended from FIDE Membership for 3 years, Dvorkovich received a reprimand. pic.twitter.com/cpJi1WJ6hO — Peter Heine Nielsen (@PHChess) June 7, 2024

Також президент FIDE росіянин Аркадій Дворкович отримав догану через участь в опікунській раді російської федерації. Він вже прокоментував це рішення російському телеканалу "Матч-ТВ". Аркадій оскаржуватиме це рішення у вересні.

У ФШР буде можливість виправити порушення протягом 60 днів. У такому разі покарання буде призупинено та на федерацію очікуватиме трирічний випробувальний термін.