Латвія відмовилась впускати в країну президента ФІДЕ Дворковича

Латвія відмовила президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу у видачі візи.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни.

"Латвія не видасть візу колишньому віцепрем'єру та помічнику президента Росії, а нині президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу та Марії Полозковой (Богатирь). Ми проінформували країни шенгенської зони про своє рішення щодо цих осіб", – йдеться у повідомленні.

Latvia has not issued a visa to either Maria Polozkova (Bogatyr), a propagandist for the National State TV and Radio Company of Belarus, or to Arkady Dvorkovich, the former Deputy Prime Minister of Russia and Assistant to the President of Russia, and current President of… — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) July 24, 2025

Представник міністерства освіти та науки Латвії заявив згодом, що турнір в Юрмалі, на який збирався потрапити Дворкович – самостійна акція, яка не має підтримки від держави, а змагання могли бути використані задля просунення російської політики та окремих інтересів російських функціонерів.

Зазначимо, що Марія Полозкова (Богатирь) – журналістка телеканала "Беларусь 5". Щодо Дворковича, то він очолює ФІДЕ з жовтня 2018 року.

Раніше міжнародна федерація дозволила російській збірній взяти участь у командному чемпіонаті світу серед жінок під нейтральним прапором.

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Це рішення викликало обурення у дворазової чемпіонки Європи Наталії Жукової, Європейського шахового союзу та ФШУ.