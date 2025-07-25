Латвія відмовилась впускати в країну президента ФІДЕ Дворковича
Латвія відмовила президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу у видачі візи.
Про це повідомила пресслужба МЗС країни.
"Латвія не видасть візу колишньому віцепрем'єру та помічнику президента Росії, а нині президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу та Марії Полозковой (Богатирь). Ми проінформували країни шенгенської зони про своє рішення щодо цих осіб", – йдеться у повідомленні.
Представник міністерства освіти та науки Латвії заявив згодом, що турнір в Юрмалі, на який збирався потрапити Дворкович – самостійна акція, яка не має підтримки від держави, а змагання могли бути використані задля просунення російської політики та окремих інтересів російських функціонерів.
Зазначимо, що Марія Полозкова (Богатирь) – журналістка телеканала "Беларусь 5". Щодо Дворковича, то він очолює ФІДЕ з жовтня 2018 року.
Раніше міжнародна федерація дозволила російській збірній взяти участь у командному чемпіонаті світу серед жінок під нейтральним прапором.
Це рішення викликало обурення у дворазової чемпіонки Європи Наталії Жукової, Європейського шахового союзу та ФШУ.