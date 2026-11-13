Рада ФІДЕ ухвалила резолюцію про зміну контролю часу в класиці

Рада ФІДЕ ухвалила резолюцію про зміни в контролі часу в на класичних турнірах.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, 60 хвилин +30 секунд вважатимуться класикою. Окрім того, в цю ж категорію потрапив і контролю часу 45+30, але для таких турнірів є умова: гравці не можуть мати рейтинг вище за 2400 очок ЕЛО.

Для обох систем контролю часу також впроваджено дві додаткові умови: в день одному шахісту можна грати не більше двох партій і на таких турнірах можна виконати лише одну норму для здобуття будь-якого шахового звання.

Зміни, впроваджені резолюцією, набувають чинності негайно, проте до неї ще можна буде внести зміни під час Генеральної асамблеї у грудні 2026 року.

Окрім того, відповідна кваліфікаційна комісія федерації має оцінити потребу робити формат 45+30 класичним і враховувати такі турніри як кваліфікаційні.

Як раніше пояснили у ФІДЕ, такі зміни були продиктовані зниженням організаційних витрат та спрощенням організації турнірів для усіх сторін (зокрема і для шахістів).

Раніше ФІДЕ оголосила про створення власного Офісу президента.