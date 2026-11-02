П'ятеро українок – у топ-50 оновленого рейтингу ФІДЕ

Українська шахістка Анна Музичук посідає восьме місце в оновленому рейтингу ФІДЕ.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної шахової федерації.

Рейтинг Анни – 2524. У топ-20 також входять Марія Музичук (№19, 2463) та Анастасія Гнатишин (№20, 2462).

Зазначимо, що за підсумками жовтня всі троє зберегли свої позиції.

На 35 місці знаходиться Юлія Осьмак. Її рейтинг ЕЛО залишився без змін (2418), але вона опустилася на одну сходинку.

Анна Ушеніна, навпаки, додала одну позицію. Тепер харків'янка посідає №43.

До першої сотні входить і Наталія Букса, яка з результатом ЕЛО 2367 розташувалася на 78 місці рейтингу.

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Перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Чжу Веньцзюнь та Лей Тінцзе. Цзінер піднялася з четвертої позиції на другу.

Нагадаємо, серед чоловіків на сім сходинок піднявся іменитий Василь Іванчук.