ФІДЕ подала скаргу на Крамніка через смерть американського шахіста

Міжнародна федерація шахів подала скаргу на російського шахіста Владіміра Крамніка до Комісії з етики та дисципліни.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Причиною цього стала трагічна смерть Даніеля Народицького, в якій світова шахова спільнота звинуватила Крамніка. Російський гросмейстер неодноразово звинувачував американця та Давіда Навару в нечесній грі на одній з онлайн-платформ.

У скарзі викладено поведінку та заяви Крамніка, які можуть бути порушенням, пов'язаних з переслідуванням та образою гідності особи.

Голова Комісії з етики та дисципліни ФІДЕ Йоландер Персауд заявив, що Владімір Крамнік проінформований про початок провадження і має три тижні, щоб подати відповіді та будь-які підтверджуючі документи.

Після розгляду всіх матеріалів комісія винесе своє рішення.

Нагадаємо, що росіянин публікував статистику "Титульних вівторків", де називав їх "Читерські вівторки", оперуючи тим, що грати як Навара та Народицький стабільно якісно неможливо без допомоги. Згодом Навара опублікував текст про своє хитке психічне становище, а ось Народицький скаржився друзям, що тиск з боку Крамніка дуже погано на нього впливає.

Крамнік, своєю чергою, вже встиг відкинути усі звинувачення, розповівши, що "хотів привернути увагу до психічного стану Народицького, але його ніхто не слухав". Також росіянин заявив, що подасть до суду на усіх, хто звинувачує його в смерті Народицького.

Влітку один з "постраждалих" від росіянина, Давід Навара, подав до суду на Крамніка через безпідставні звинувачення.