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Російський шахіст подав до суду на чеського гросмейстера – ФІДЕ закликає сторони зупинити конфлікт

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 10:50
Владімір Крамнік подав до суду на Давіда Навару
Владімір Крамнік
Chess.com

Міжнародна шахова федерація відреагувала на судовий позов російського шахіста Владіміра Крамніка до чеського колеги Давіда Навари.

ФІДЕ опублікувала відповідне звернення у своїх соцмережах.

Організація зазначила, що судовий позов між двома шахістами матиме негативний вплив на репутацію гри та світових шахів, а якщо Крамнік має претензії до Навари щодо чесної гри – йому слід звернутись до відповідних органів ФІДЕ.

До того ж федерація підтримала 13-разового чемпіона Чехії, відзначивши його кришталеву репутацію.

Передісторія: Владімір Крамнік опублікував статистику онлайн-турнірів "Titled Tuesday", згідно з якої Навара увійшов до трійки кращих за точністю ходів, підписавши це як "Читерські вівторки". 

У відповідь чех подав скаргу до ФІДЕ на безпідставні звинувачення з боку росіянина, а той пішов до суду із позовом до Навари за наклеп.

Після цього Навара опублікував текст на однієї з онлайн-платформ, в якій розповів про своє хитке психічне здоров'я та зауважив, що звинувачення з боку Крамніка мало не довели його до самогубства.

Згодом на захист Навари став відомий американський (раніше вірменський) шахіст Левон Аронян, який у своєму відкритому листі закликав Крамніка не звинувачувати Давіда та Даніеля Народицького у читерстві на базі статистичних даних, підкресливши їхню репутацію у світі шахів.

Раніше повідомлялось, що інший російський шахіст відкрив школу в тимчасово окупованому Луганську.

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