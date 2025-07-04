Російський шахіст подав до суду на чеського гросмейстера – ФІДЕ закликає сторони зупинити конфлікт

Міжнародна шахова федерація відреагувала на судовий позов російського шахіста Владіміра Крамніка до чеського колеги Давіда Навари.

ФІДЕ опублікувала відповідне звернення у своїх соцмережах.

Організація зазначила, що судовий позов між двома шахістами матиме негативний вплив на репутацію гри та світових шахів, а якщо Крамнік має претензії до Навари щодо чесної гри – йому слід звернутись до відповідних органів ФІДЕ.

До того ж федерація підтримала 13-разового чемпіона Чехії, відзначивши його кришталеву репутацію.

Передісторія: Владімір Крамнік опублікував статистику онлайн-турнірів "Titled Tuesday", згідно з якої Навара увійшов до трійки кращих за точністю ходів, підписавши це як "Читерські вівторки".

У відповідь чех подав скаргу до ФІДЕ на безпідставні звинувачення з боку росіянина, а той пішов до суду із позовом до Навари за наклеп.

Після цього Навара опублікував текст на однієї з онлайн-платформ, в якій розповів про своє хитке психічне здоров'я та зауважив, що звинувачення з боку Крамніка мало не довели його до самогубства.

Згодом на захист Навари став відомий американський (раніше вірменський) шахіст Левон Аронян, який у своєму відкритому листі закликав Крамніка не звинувачувати Давіда та Даніеля Народицького у читерстві на базі статистичних даних, підкресливши їхню репутацію у світі шахів.

Раніше повідомлялось, що інший російський шахіст відкрив школу в тимчасово окупованому Луганську.