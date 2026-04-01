Коваленко, Ельянов і Пономарьов досягли прогресу в оновленому рейтингу ФІДЕ
Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли троє українців.
Про це йдеться на сайті FIDE.
Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 39-й сходинці. Його рейтинг складає 2682. Місяць тому Ігор у світовому рейтингу був №41.
До сотні найкращих також входять Павло Ельянов (№41), Руслан Пономарьов (№86). Ельянов піднявся відразу на тринадцять позицій, Пономарьов – на сім.
Перед березнем у сотню ФІДЕ також входив Андрій Волокітін (№98), але не зумів втриматися.
Рейтинг українських шахістів станом на березень 2026-го:
Список продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2840 очками. Він є лідером рейтингу FIDE з 2011 року.
Американці Хікару Накамура та Фабіано Каруана тримаються слідом.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України.