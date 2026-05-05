Визначилось місце проведення Великої швейцарки у 2027 році

ФІДЕ оголосила місце проведення престижного турніру Велика швейцарка у 2027 році.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, змагання повертається на британський острів Мен, де його вже проводили у 2019 та 2023 роках. Призовий фонд першості скаладатиме рекордні 900 000 доларів, тоді як у 2025-му загальна сума була 625 тисяч.

"Ми дуже раді повернутись на острів Мен, де у 2019 році відбулась найперша Велика швейцарка. Подія буде особливою в усіх сенсах, і ми дуже вдячні сім'ї Шайнберг за внесок в проведення як попередніх турнірів, так і майбутнього", – розповів генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

Зауважимо, що Ісай Шейнберг – канадський бізнесмен ізраїльського походження, відомий засновництвом покер-руму PokerStars, співвласником якого він був до 2014 року. Саме він виступить головним спонсором майбутнього турніру.

Нагадаємо, Велика швейцарка проводиться раз на два роки, а двоє найкращих гравців серед чоловіків та жінок отримують перепустку на претендентський цикл.

Минулого року змагання виграли Вайшалі Рамешбабу та Аніш Гірі.