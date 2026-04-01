Осьмак обійшла Музичук в оновленому рейтингу ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО. Шість українських шахісток входять до першої сотні.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Лідеркою серед представниць України є Анна Музичук. Вона утримує восьму сходинку з показником 2522.

Її сестра, Марія, має рейтинг 2463, що дозволяє посідати двадцять друге місце.

З показником 2465 її випередила Юлія Осьмак. У березневому рейтингу Марія випереджала Юлію.

До списку ста найкращих шахісток світу також входять: Анна Ушеніна (№35, без змін), Наталія Букса (№52, -5 позицій) та Анастасія Рахмангулова (№81, -6 позицій).

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Лей Тінцзе та Джу Веньцзюнь.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу серед чоловіків Ігор Коваленко, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов покращили свої позиції.