Українських параармреслерів оштрафували за відмову стояти на п’єдесталі під гімн РФ
Дмитро Луцишин
Суспільне Житомир
Два українських параармреслери отримати покарання за відмову стояти на п'єдесталі пошани під час виконання гімну Росії.
Про це повідомляє Суспільне.
Інцидент трапився під час міжнародного турніру, який відбувався з 8 до 20 травня поточного року в Будапешті. Два представники України посіли 2 і 3 місця, а перемогу здобув представник Росії. Українці покинули церемонію нагородження, як тільки почав лунати гімн РФ.
"Я посів третє місце на ліву руку, а мій колега по збірній — друге місце. Нас оштрафували за те, що ми залишили подіум, порушивши регламент нагородження змагань. Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Ми з колегою порадилися з тренером і вирішили залишити подіум. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора", – розповів Дмитро Луцишин, чий батько воював у рядах ЗСУ.
Обидва українські спортсмени отримали по 250 євро штрафу кожен.
Нагадаємо, раніше МОК відклав повернення Росії до міжнародного спорту через новий допінговий скандал.