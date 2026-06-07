УЄФА продовжила відсторонення Росії на сезон-2026/27

УЄФА продовжила відсторонення російський збірних та клубів від змагань під своєю егідою на сезон-2026/27.

Про це стало відомо з рішення організації.

Виконавчий комітет УЄФА вніс офіційні зміни до списку учасників єврокубкового сезону-2026/27 з метою приведення його у відповідність до поточного відсторонення російських збірних та клубів.

Організація адаптувала перелік команд, усунувши представників Росії від "змагань УЄФА". Тобто російські команди, окрім єврокубкових змагань, пропустять ще Лігу націй, чемпіонати з футзалу, Кубок регіонів та інші.

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України надсилали звернення до керівництва ФІФА та УЄФА щодо недопуску Росії до змагань і повторне накладання санкції на Білорусь.