Росія поскаржилась ФІДЕ на президента ФШУ

Російська шахова федерація поскаржилась на президента ФШУ Олександра Камишіна через його імовірні заклики бомбити росіян.

Про це йдеться на сайті організації.

Так, ФШР просить комітет етики ФІДЕ звернути увагу на діяльність Камишіна та перевірити його публікації у соціальних мережах. Зокрема, росіяни оперують тим, що Камишін порівняв богиню Каїсу із ракетами "Нептун", якими уражаються цілі на території РФ.

"ФШР твердо переконана, що подібна пряма підтримка військових дій, що призводять до загибелі російських громадян, а також згадки про зброю, яка використовується для цього і залучає шахові символи, порушують переважну більшість положень Статуту ФІДЕ й абсолютно несумісні з посадою, що займається Камишіним", – додали представники країни-агресорки.

Зазначимо, що Олександр Камишін очолив Федерацію шахів України у 2024 році. На момент призначення він ще був міністром з питань стратегічних галузей промисловості, але через кілька днів подав у відставку з цієї посади.

У тому ж році Камишін обіймає посаду позаштатного радника президента України зі стратегічних питань.

Раніше визначилась дата виборів президента ФІДЕ, за підсумками яких росіянин Дворкович може втратити посаду.