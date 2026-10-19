Другий українець на турнірі: Іванчук отримав запрошення на London Chess Classic

Український гросмейстер Василь Іванчук отримав запрошення на престижний турнір London Chess Classic.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, досвідчений шахіст виступить в категорії Mastres, куди раніше запросили 17-річного Ігоря Самуненкова.

Зауважимо, що категорія Challengers також не залишилась без представників України – там виступатиме юний Роман Дегтярьов, який цього року сенсаційно виграв чемпіонат Європи.

London Chess Classic 2026 відбуватиметься за коловою системою в 9 турів. Перший тур буде зіграно 25 листопада, а завершальний – 4 грудня. Призовий фонд, як і минулого року, складає 50 000 фунтів.

Минулого року London Chess Classic виграв Нодірбек Абдусатторов, а серед українців у групі Masters виступав Павло Ельянов – він посів 6-7 місце.

Нагадаємо, раніше Ігор Самуненков виграв індивідуальне золото на шаховій Олімпіаді 2026 року.