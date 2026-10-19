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Другий українець на турнірі: Іванчук отримав запрошення на London Chess Classic

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 16:54
Другий українець на турнірі: Іванчук отримав запрошення на London Chess Classic
Василь Іванчук
Getty images

Український гросмейстер Василь Іванчук отримав запрошення на престижний турнір London Chess Classic.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, досвідчений шахіст виступить в категорії Mastres, куди раніше запросили 17-річного Ігоря Самуненкова.

Зауважимо, що категорія Challengers також не залишилась без представників України – там виступатиме юний Роман Дегтярьов, який цього року сенсаційно виграв чемпіонат Європи.

London Chess Classic 2026 відбуватиметься за коловою системою в 9 турів. Перший тур буде зіграно 25 листопада, а завершальний – 4 грудня. Призовий фонд, як і минулого року, складає 50 000 фунтів.

Минулого року London Chess Classic виграв Нодірбек Абдусатторов, а серед українців у групі Masters виступав Павло Ельянов – він посів 6-7 місце.

Нагадаємо, раніше Ігор Самуненков виграв індивідуальне золото на шаховій Олімпіаді 2026 року.

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