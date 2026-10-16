Пишаюсь відмовою: узбекистанський гросмейстер заявив, що ігнорує пропозиції з Ізраїлю

Узбекистанський гросмейстер Нодірбек Абдусатторов висловився про турніри в Ізраїлі, на які його запрошують.

Слова шахіста наводить Rookrewiev.

"Мені надходять пропозиції з Ізраїлю щодо гри на їхніх турнірах. Я категорично відмовився – у мене є твердий принцип. У 2022 році там відбувався командний чемпіонат світу і я досі пишаюсь тим, що не поїхав до них", – розповів Абдусатторов.

Зауважимо, що ізраїльско-палестинська війна триває десятиріччами, а сам узбекистанець є одним з небагатьох топшахістів, який довгий час підтримує саме Палестину.

Ці погляди склались у Адбусатторова до 2022 року і збереглись після різанини 7 жовтня 2023-го, яку влаштували бойовики ХАМАС проти мирного населення Ізраїлю.

Раніше Нодірбек Адбусатторов висловився про шанси свого співвітчизника Жавохіра Сіндарова у матчі проти Гукеша Доммараджу.