Пишаюсь відмовою: узбекистанський гросмейстер заявив, що ігнорує пропозиції з Ізраїлю
Узбекистанський гросмейстер Нодірбек Абдусатторов висловився про турніри в Ізраїлі, на які його запрошують.
Слова шахіста наводить Rookrewiev.
"Мені надходять пропозиції з Ізраїлю щодо гри на їхніх турнірах. Я категорично відмовився – у мене є твердий принцип.
У 2022 році там відбувався командний чемпіонат світу і я досі пишаюсь тим, що не поїхав до них", – розповів Абдусатторов.
Зауважимо, що ізраїльско-палестинська війна триває десятиріччами, а сам узбекистанець є одним з небагатьох топшахістів, який довгий час підтримує саме Палестину.
Ці погляди склались у Адбусатторова до 2022 року і збереглись після різанини 7 жовтня 2023-го, яку влаштували бойовики ХАМАС проти мирного населення Ізраїлю.
Раніше Нодірбек Адбусатторов висловився про шанси свого співвітчизника Жавохіра Сіндарова у матчі проти Гукеша Доммараджу.