"Чемпіон терору": Карякін потрапив до списку агентів впливу Кремля

Російський гросмейстер Сергій Карякін був включений до списку агентів впливу Кремля на порталі War&Sanctions.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

До розділів "Рупори кремля" та "Чемпіони терору" було внесено дані про сімох російських публічних діячів у сферах культури, медіа та спорту, серед яких Карякін.

Гросмейстер реалізує пропагандистські проєкти та організовує шахові турніри для російських військових.

"Сергій Карякін – український та російський шахіст, гросмейстер, сенатор російської федерації від "представницького органу" тимчасово окупованого Криму, реалізує міжнародний проєкт "Шахматная дипломатия в русских домах" та проєкт всеросійського шахового турніру для ветеранів так званої СВО "Шахматы для СВОих", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.

Рік тому Європейський союз ввів проти нього санкції. На початку 2025-го росіянин потрапив і під санкції РНБО.

Нагадаємо, напередодні Федерація шахів України відреагувала на заявлення команд з тимчасово окупованих територій України на чемпіонат Росії з рапіду та бліцу.