16-річна Піддубна та військовий Коваленко принесли Україні дві перемоги на ЧЄ-2025

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

Третій день турніру видався успішним для обох колективів "синьо-жовтих". Чоловіки обіграли Хорватію, жінки – Грецію, повідомляє Федерація шахів України.

В обох поєдинках могла статися нічия. Три матчі за участі українських шахістів завершилися внічию, але перший номер збірної військовий Ігор Коваленко здолав візаві, чим приніс загальний тріумф.

У дівчат внічию зіграла Юлія Осьмак. Інна Гапоненко зазнала поразки, але "підстрахували" Анна Ушеніна та 16-річна Божена Піддубна, для якої це дебютний турнір у складі національної команди.

Шахи – чемпіонат Європи-2025

3 тур, 7 жовтня

Чоловіки

Руслан Пономарьов (2633*) – Іван Шарич (2661) – 1/2

Андрій Волокітін (2617) – Анте Бркич (2578) – 1/2

Антон Коробов (2596) – Леон Ліваїч (2551) – 1/2

Ігор Коваленко (2669) – Саша Мартинович (2553) – 1:0

Жінки

Юлія Осьмак (2464) – Ставрула Цолакіду (2453) – 1/2

Анна Ушеніна (2407) – Анастасія Авроміду (2316) – 1:0

Інна Гапоненко (2340) – Екатеріні Павліду (2217) – 0:1

Божена Піддубна (2265) – Антонія Христодулакі (2171) – 1:0

* – рейтинг ФІДЕ

Нагадаємо, в перший день чоловіки здолали Грузію-2, а потім розішлися миром з Туреччиною. Жінки у стартовому турі зіграли внічию з Австрією, а потім із рахунком 4:0 обіграли Ісландію.