Триразова призерка Олімпійських ігор оновила рекорд Нью-Йоркського марафону, який тримався 22 роки

У Нью-Йорку відбувся легендарний 54-й New York City Marathon – один із найбільших марафонів планети та фінальний мейджор цього сезону.

У жінок перемогу здобула Хеллен Обірі. Кенійка побила 22-річний рекорд дистанції серед жінок більш ніж на дві хвилини, показавши час 2 години 19 хвилин 51 секунду. Обірі раніше вигравала Бостонський та Нью-Йоркський марафони у 2023 році.

Середній темп Хеллен – 3:18 хв/км. Попередній рекорд належав іншій представниці Кенії Маргарет Окайо – 2:22:31 (2003 рік).

35-річна Обірі ставала срібною призеркою ОІ-2012 та ОІ-2016 в забігу на 5000 м. У Парижі-2024 стала бронзовою в марафоні.

Нью-Йоркський марафон. 42,2 км, жінки:

Хеллен Обірі (Кенія) – 2:19:51 Шерон Локеді (Кенія) – 2:20:31 Шейла Чепкіруї (Кенія) – 2:20:34

Queens of New York! 👑



For three straight years, Kenyan women have ruled the NYC Marathon and today they owned the entire podium! 🏆🔥



🏅Hellen Obiri

🥈Sharon Lokedi

🥉Sheila Chepkirui



Unstoppable. Unmatched. Unbelievably Kenyan. ❤️💪



#NYCMarathon #TeamKenya pic.twitter.com/ixYnAvJzZP — TeamKenya (@OlympicsKe) November 2, 2025

У чоловіків вийшов найдраматичніший фініш в історії. Кенієць Бенсон Кіпруто випереджав земляка Александера Мутісо на три соті секунди після 26,2 миль.

Обидва показали час 2 години 8 хвилин 9 секунд. Після перегляду фотофінішу перемогу присудили Кіпруто.

Кіпруто та Мутісо були серед фаворитів перед забігом. 34-річний Кіпруто раніше вигравав Токійський марафон 2024 року, а також здобув бронзу на Олімпійських іграх у Парижі. 29-річний Мутісо виграв Лондонський марафон 2024 року.

Легендарний Еліуд Кіпчоге фінішував 17-м із підсумковим часом 2:14:36.

Нью-Йоркський марафон. 42,2 км, чоловіки:

Бенсон Кіпруто (Кенія) – 2:08:09 Алекс Мутісо (Кенія) – 2:08:09 Альберт Корір (Кенія) – 2:08:57

🏆 New York City Marathon men's champion 🏆



Benson Kipruto beats compatriot Alexander Mutiso in an incredible photo finish at the New York City Marathon 🗽



After 26.2 miles of running, the Kenyan duo both clock 2:08:09 and Kipruto takes the win by just 0.16 of a second 🤯 pic.twitter.com/jR8tJ4NQ0z — AW (@AthleticsWeekly) November 2, 2025

Нагадаємо, рекордсменка світу з жіночого марафону Рут Чепнгетіч була дискваліфікована на три роки після того, як кенійка визнала порушення антидопінгових правил.