Триразова призерка Олімпійських ігор оновила рекорд Нью-Йоркського марафону, який тримався 22 роки
У Нью-Йорку відбувся легендарний 54-й New York City Marathon – один із найбільших марафонів планети та фінальний мейджор цього сезону.
У жінок перемогу здобула Хеллен Обірі. Кенійка побила 22-річний рекорд дистанції серед жінок більш ніж на дві хвилини, показавши час 2 години 19 хвилин 51 секунду. Обірі раніше вигравала Бостонський та Нью-Йоркський марафони у 2023 році.
Середній темп Хеллен – 3:18 хв/км. Попередній рекорд належав іншій представниці Кенії Маргарет Окайо – 2:22:31 (2003 рік).
35-річна Обірі ставала срібною призеркою ОІ-2012 та ОІ-2016 в забігу на 5000 м. У Парижі-2024 стала бронзовою в марафоні.
Нью-Йоркський марафон. 42,2 км, жінки:
- Хеллен Обірі (Кенія) – 2:19:51
- Шерон Локеді (Кенія) – 2:20:31
- Шейла Чепкіруї (Кенія) – 2:20:34
У чоловіків вийшов найдраматичніший фініш в історії. Кенієць Бенсон Кіпруто випереджав земляка Александера Мутісо на три соті секунди після 26,2 миль.
Обидва показали час 2 години 8 хвилин 9 секунд. Після перегляду фотофінішу перемогу присудили Кіпруто.
Кіпруто та Мутісо були серед фаворитів перед забігом. 34-річний Кіпруто раніше вигравав Токійський марафон 2024 року, а також здобув бронзу на Олімпійських іграх у Парижі. 29-річний Мутісо виграв Лондонський марафон 2024 року.
Легендарний Еліуд Кіпчоге фінішував 17-м із підсумковим часом 2:14:36.
Нью-Йоркський марафон. 42,2 км, чоловіки:
- Бенсон Кіпруто (Кенія) – 2:08:09
- Алекс Мутісо (Кенія) – 2:08:09
- Альберт Корір (Кенія) – 2:08:57
Нагадаємо, рекордсменка світу з жіночого марафону Рут Чепнгетіч була дискваліфікована на три роки після того, як кенійка визнала порушення антидопінгових правил.