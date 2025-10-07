Чоловіки зіграли внічию з Туреччиною, жінки розгромили ісландок: результат матчів збірних України на ЧЄ-2025
Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.
Деталі передає пресслужба Федерації шахів України.
Чоловіки, які в першому турі здолали Грузію-2, цього разу розійшлися миром із Туреччиною.
Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Ігор Коваленко та Ігор Самуненков – всі зіграли внічию.
Набагато успішніше виступили жінки. Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Наталія Жукова та Божена Піддубна залишали шахівницю в статусі переможниць проти опоненток з Ісландії.
У першому турі українки розійшлися миром із Австрією (2:2).
Чоловіки
Туреччина – Україна – 2:2
- Едіз Гурель (2634*) – Руслан Пономарьов (2633) – 1/2
- Мустафа Йілмаз (2591) – Антон Коробов (2596) – 1/2
- Емре Кан (2552) – Ігор Коваленко (2669) – 1/2
- Ісік Кан (2515) – Ігор Самуненков (2568) – 1/2
Жінки
Ісландія – Україна – 0:4
- Ленка Птачнікова (2167) – Юлія Осьмак (2464) – 0:1
- Хангельдур Торстейнсдоттір (2031) – Анна Ушеніна (2407) – 0:1
- Гурдун Брейм (1981) – Наталія Жукова (2305) – 0:1
- Ідунн Хельгадоттір (1874) – Божена Піддубна (2265) – 0:1
* – рейтинг ФІДЕ
Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.
Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.
Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.