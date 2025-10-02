Коваленко – найкращий серед українців, Карлсен – лідер: вийшов оновлений рейтинг FIDE

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли троє українців.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який посідає 48-ме місце з рейтингом 2669 очок.

Зазначимо, що початок повномасштабної війни Ігор застав у Латвії, але повернувся до України і мобілізувався до лав ЗСУ.

Недалеко від нього – на 59-й позиції – розташувався Павло Ельянов, у якого 2657 очок.

У топ-100 також потрапив досвідчений Руслан Пономарьов. Із результатом 2633 очки він займає 93-тє місце.

Лідерство в рейтингу FIDE зберігає норвежець Магнус Карлсен (2839). У топ-5 також входять американці Хікару Накамура (2816) і Фабіано Каруана (2789), а також індійці Арджун Ерігайсі (2773) та Рамешбабу Прагнанандха (2771).

Чинний чемпіон світу, індієць Гукеш Доммараджу, опустився на п’ять позицій і наразі займає 11-те місце (2752).

