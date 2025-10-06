Чоловіки здолали Грузію-2, жінки розійшлися миром з Австрією: збірні України стартували на ЧЄ-2025

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів стартували на чемпіонаті Європи 2025.

Деталі передає пресслужба Федерації шахів України.

Чоловіки в першому турі протистояли Грузії-2. Саме ця країна є господарем турніру – матчі проходять у місті Батумі.

Перемоги двох Ігорів – Коваленка та Самуненкова – дозволили перевернути хід гри й здобути загальний тріумф, оскільки Андрій Волокитін звів свій поєдинок унічию, а Антон Коробов сенсаційно поступився лідеру другого складу грузин Гізі Купарадзе.

України розійшлися миром з австрійками. "Синьо-жовті" були близькими до перемоги, але 16-річна дебютантка збірної Божена Піддубна поступилася Емілії Дяк-Сала.

Шахи – чемпіонат Європи-2025

1 тур, 5 жовтня

Чоловіки

Україна – Грузія-2 – 2,5:1,5

Андрій Волокитін (2628*) – Ніколоз Петріашвілі (2489) – 1/2

Антон Коробов (2616) – Гіга Купарадзе (2493) – 0:1

Ігор Коваленко (2669) – Торніке Санікідзе (2409) – 1:0

Ігор Самуненков (2550) – Іраклі Ахвледіані (2436) – 1:0

Жінки

Україна – Австрія – 2:2

Юлія Осьмак (2478) – Ольга Баделька (2377) – 1/2

Інна Гапоненко (2333) – Жасмін-Деніс Шлоффер (2186) – 1/2

Наталія Жукова (2305) – Вероніка Екслер (2180) – 1:0

Божена Піддубна (2265) – Емілія Дяк-Сала (2170) – 0:1

* – рейтинг ФІДЕ

Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.