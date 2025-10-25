У фіналі Northern Ireland Open 2025 буде гравець з українським корінням

Англієць Джек Лісовскі став першим фіналістом турніру Northern Ireland Open 2025.

Він переграв китайця Чжоу Юелуня в матчі 1/2 фіналу. Гра завершилася з рахунком 6:1.

Лісовскі провів чудовий матч. Йому вдалося зробити 6 залікових серій, зокрема, три сенчурі.

Для 34-річного Джека це перший фінал престижного турніру з 2021 року. У нього ще немає перемог на рейтингових турнірах.

Зазначимо, що Лісовскі має українське коріння. Після початку повномастштабного вторгнення він підтримав Україну, а також зізнався, що його дід з України.

Snooker player Jack Lisowski has been prohibited from paying tribute to Ukraine with a Ukraine flag at the World Snooker Championships in Sheffield as the organisers have deemed it as a political statement…@JackLisowski has Ukrainian roots via his grandfather 🇺🇦 https://t.co/6r1WPZQeiA pic.twitter.com/N8MJJ2ao1N — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 21, 2022

Cнукер – Northern Ireland Open

1/2 фіналу, 25 жовтня

Джек Лісовскі (Англія) – Чжоу Юелунь (Китай) 6:1

В іншому півфіналі зіграють Джадд Трамп і Марк Аллен.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван претендує на те, щоб отримати місце на турнірі Champion of Champions навіть без проходження відбору.