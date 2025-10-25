У фіналі Northern Ireland Open 2025 буде гравець з українським корінням
Англієць Джек Лісовскі став першим фіналістом турніру Northern Ireland Open 2025.
Він переграв китайця Чжоу Юелуня в матчі 1/2 фіналу. Гра завершилася з рахунком 6:1.
Лісовскі провів чудовий матч. Йому вдалося зробити 6 залікових серій, зокрема, три сенчурі.
Для 34-річного Джека це перший фінал престижного турніру з 2021 року. У нього ще немає перемог на рейтингових турнірах.
Зазначимо, що Лісовскі має українське коріння. Після початку повномастштабного вторгнення він підтримав Україну, а також зізнався, що його дід з України.
Джек Лісовскі (Англія) – Чжоу Юелунь (Китай) 6:1
В іншому півфіналі зіграють Джадд Трамп і Марк Аллен.
Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван претендує на те, щоб отримати місце на турнірі Champion of Champions навіть без проходження відбору.