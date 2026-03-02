Сестри Музичук і не тільки: шість українок увійшли до першої сотні оновленого рейтингу ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО. Шість українських шахісток входять до першої сотні.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Лідером серед представників України є Анна Музичук. Вона утримує восьму сходинку з показником 2522.

Її сестра, Марія, має рейтинг 2463, що дозволяє посідати двадцять перше місце.

Слідом за нею розташувалася Юлія Осьмак, яка має 2458 балів.

До списку ста найкращих шахісток світу також входять: Анна Ушеніна (№35), Наталія Букса (№47) та Анастасія Рахмангулова (№81).

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Лей Тінцзе та Джу Веньцзюнь.

x.com/FIDE_chess

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу серед чоловіків до сотні найкращих входять три українці.