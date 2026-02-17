Богачук порівняв боксерські спадщини Усика та братів Кличків

Український боксер Сергій Богачук розповів, кого вважає найвеличнішим в історії серед українських важковаговиків.

Про це повідомляє Sport-express.

За його словами, порівнювати бійців різних поколінь складно й не зовсім правильно. Проте, на думку уродженця Вінниці, брати Клички були найвпливовішими.

Сергій вважає, що вони залишили більший слід у світовому боксі, ніж чинний король хевівейту Олександр Усик.

"Це різні епохи. Але для мене – брати Клички. Я на них ріс. Вони були прикладом: українці, які з нуля стали світовими зірками. Я дивився на них і думав: "Якщо вони змогли, чому я не можу". Вони були моїм орієнтиром. І символічно, що згодом я співпрацював із тим самим промоутером. Для мене це знак, що все можливо", – сказав Богачук.

Зазначимо, що востаннє Сергій Богачук бився 2 лютого у межах вечора боксу Zuffa Boxing 2. Тоді він переміг росіянина Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів – 96:94, 96:94, 94:96.

Перед боєм українець поставив умову, що не буде з ним комунікувати. Це була 27-ма перемога для нього у 30 поєдинках на профі-рингу.