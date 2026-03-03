Zuffa Boxing назвала склад учасників на четвертий вечір боксу

Бій чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі Джея Опетаї (29-0, 23 KO) проти Брендона Глентона (21-3, 18 КО) очолить четвертий турнір від Zuffa Boxing у Лас-Вегасі, США.

Про це йдеться в повідомленні промоушена.

Вечір боксу відбудеться 8 березня. Поєдинок Опетаї та Глентона буде першим титульним поєдинком Zuffa у важкій вазі.

Бої ZuffaBoxing-04

Напівсередня вага: Рікардо Салас (22-2-2, 16 KO) – Хесус Сарачо (16-2-2, 12 KO)

Напівлегка вага: Адан Пальма (14-0, 9 КО) – Пабло Рубіо (14-0, 5 КО)

Напівсередня вага: Влад Панін (23-2, 15 KO) – Шінард Банч (22-3-1, 18 КО)

Надважка вага: Джошуа Джей Хуарес (14-0, 9 КО) – Джарде Андерсон (11-1, 9 КО)

Напівлегка вага: Джейкоб Рамос (4-1, 1 КО) – Ітан Перес (8-0, 3 КО)

Легка вага: Брейді Очоа (9-0, 2 КО) – Адріан Мігель Серрано (6-0-1, 3 КО)

Напівлегка вага: Еміліано Альварадо (10-0, 6 КО) – Ерік Росадо (16-4, 11 КО)

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.