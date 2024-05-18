Якщо Берінчик переможе Наваррете — це стане сенсацією — журналіст

Головний редактор видання vRINGe.com Ігор Вітько вважає, що перемога Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) в бою проти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO стане сенсацією.

Про це Вітько розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Бійця з України, доволі вікового (36 років) везуть на поєдинок з 29-річним мексиканцем у Сан-Дієго – один з найбільших "мексиканських" міст США. Мексиканцем, за плечима якого 38 перемог, з однією поразкою майже 12 років тому. Більш занятого, з кращим бекграундом... Коротше — якщо Денис переможе – це стане свого роду сенсацією.

Іншого шансу в нього не буде, для нього це можливість, якої не було раніше, і більше не буде в майбутньому. І на стороні Дениса того вечора буде тільки його бійцівський дух, і стікаюча кров’ю Країна.. Не вірю в дива — поразка Дениса ТКО в останніх раундах після відчайдушної боротьби", — підсумував Вітко.

Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.

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Напередодні боксери провели традиційну церемонію зважування та фінальну битву поглядів.