Серйозність зашкалює: журнал The Ring показав, як би виглядала іграшкова фігурка Усика

Новітні тренди не зупинити і чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик став їхньою частиною.

Відомий журнал The Ring долучився до популярного челенджу, в якому штучний інтелект показує, як би виглядала людина у вигляді іграшки.

Боксерське видання вирішило поекспериментувати і показало в соцмережах фігурку Олександра. Вусатий українець виглядає насупленим, стоячи у білих шортах і складеними руками.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Напередодні команда Усика підтвердила готовність провести бій з Джейком Полом.