Шикарний ракурс нокауту: Усик поділився ексклюзивним моментом перемоги над Дюбуа

Олександр Усик продовжує тішити своїх фанатів після ефектної перемоги над Даніелем Дюбуа. Український чемпіон опублікував у своїх соцмережах унікальне відео моменту нокауту – з шикарного ракурсу прямо з першого ряду.

На кадрах видно, як у п’ятому раунді Усик спершу відправляє британця у нокдаун, а згодом – добиває точним ударом, після чого рефері зупиняє бій.

Це була дострокова перемога, яку боксер і команда зустріли з радісними емоціями.

Публікація викликала ажіотаж у мережі: вболівальники масово діляться відео та захоплюються технікою і холоднокровністю українця.

Зазначимо, завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.

Натомість WBO вже зобов’язала Олександра провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.