Лунін достроково вийшов з відпустки, щоб відвідати прощальну пресконференцію легенди Реала

Попри офіційну відпустку та заслужений відпочинок після важкого сезону, Андрій Лунін зробив несподіваний і дуже теплий жест, повернувшись до Мадрида раніше, аби особисто віддати шану своєму багаторічному партнеру по команді, Лукасe Васкесу.

У середу, 17 липня, "Реал" організував прощальну пресконференцію для 34-річного захисника, контракт якого завершився після клубного чемпіонату світу.

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І хоча прощання з ветеранами завжди пронизане емоціями, цього разу багато хто звернув увагу на тривожну порожнечу залу: з основного складу команди з’явилися лише два гравці – Кіліан Мбаппе та Андрій Лунін.

Український голкіпер не просто був присутній – після заходу він залишив зворушливий допис у соцмережах, звернувшись до Васкеса зі щирими словами.

"Приклад і як гравець, і як людина! Бажаю тобі успіху в новому етапі життя, нехай усе буде добре – ти заслуговуєш на все найкраще! Ми будемо сумувати за тобою!"

Нагадаємо, у складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.

Раніше повідомлялося про те, що Лукас може продовжити кар’єру в Фенербахче, який очолює екснаставник Реала Жозе Моурінью.