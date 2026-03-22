Німецький боксер – про спаринги проти Усика: Можна отримати пошкодження мозку

Німецький боксер Віктор Юрк (12-0, 10 КО) пригадав спаринги проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Boxing Now.

Востаннє він спарингував із непереможеним українцем у 2024-му, коли Усик готувався до реваншу проти Тайсона Ф'юрі.

"Неймовірним, якщо чесно. В цих спарингах можна отримати пошкодження мозку, але все нормально, ти вчишся у найкращих. Він майстер, а я учень. Я бачив, як він бився на Олімпіаді, його перші професійні бої, часи з Ломаченком – все це. Я був свідком цієї подорожі, а потім отримав змогу поспарингувати з ним. Коли ти з ним на рингу, то просто думаєш: "Як він може бути настільки хорошим?" Ти провів 3-4 раунди і просто помер, дуже втомлений – а він проводить 15 раундів. І ти думаєш: "Га? Як це?", – сказав Юрк.

Німець переконаний, що не потрапить до переліку спаринг-партнерів Олександра перед найближчою битвою проти Ріко Верховена, яка відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

На думку Юрка, команда Усика шукатиме йому спаринги проти бійців, які матимуть кікбоксерський досвід.

Український чемпіон вже поділився деталями щодо своєї підготовки до двобою проти нідерландського кікбоксера. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.