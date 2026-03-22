Усик – про підготовку до бою проти Верховена: Я тренуюсь проти себе

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, як триває його підготовка до поєдинку проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

В ефірі Суспільне Спорт український боксер запевнив, що у нього нічого не змінюється, адже він готується до кожного з опонентів завжди серйозно.

"Я тренуюся проти себе. Я – найважчий для себе опонент, тому що рівні шанси, і інколи мій другий Сашко приходить такий: "Давай, може ми відпочинемо?" Я кажу: "Ти йди відпочивай, бо ти втомився – а мені треба працювати", – заявив Усик.

Також Олександр додав, що він не зменшує навантажень у тренувальному процесі.

"В нас немає якогось послаблення – типу, ми бігали 10 кілометрів, а зараз будемо бігати 5. Ні, ми бігали 10 – значить, будемо бігати 11. Тобто підготовка йде повним ходом, слава Богу", – додав колишній абсолют у гевівейті.

Двобій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.