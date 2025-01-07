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Ткаченко – найкращий тренер 2024 року за версією WBC

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 13:34
Ткаченко – найкращий тренер 2024 року за версією WBC
Юрій Ткаченко та Олександр Усик
instagram.com/tkachenko_yurii

Юрій Ткаченко, тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO у надважкій вазі Олександра Усика, став найкращим фахівцем 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Організація відзначила, що Ткаченко відіграв вирішальну роль у неймовірному успіху Олександра.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі у реванші одноголосним рішенням суддів.

Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Раніше WBC визнала українського боксера найкращим у 2024 році.

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