Ткаченко – найкращий тренер 2024 року за версією WBC

Юрій Ткаченко, тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO у надважкій вазі Олександра Усика, став найкращим фахівцем 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Організація відзначила, що Ткаченко відіграв вирішальну роль у неймовірному успіху Олександра.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі у реванші одноголосним рішенням суддів.

Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Раніше WBC визнала українського боксера найкращим у 2024 році.