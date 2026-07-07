Колишній суперник Кличка назвав Вайлдеру рецепт перемоги над Усиком

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс висловився про потенційний бій Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає ESNEWS.

При особистій зустрічі він дав пораду "Бронзовому бомбардувальнику". Американець пояснив, як саме можна перемогти українського боксера.

"Він збирається битися з Усиком, і я вболіваю за нього. Він заслуговує на цей поєдинок, тому що провів так багато боїв і стільки разів захищав свій титул. Я хочу, щоб ти переміг у цьому бою. Ти зробиш свою справу. Я знаю, що ти впораєшся, з тією твоєю правою рукою.

Слухай, чемпіоне, просто виведи його під удар, просто знайди його. Бий по маківці. Він буде йти ось так, у стійці шульги, і він залишає мало вільних зон, окрім цієї (показує на маківку). Але з тією твоєю правою рукою – бий прямо по центру. У тебе все вийде", – сказав Бріггс.