Колишній суперник Кличка назвав Вайлдеру рецепт перемоги над Усиком
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс висловився про потенційний бій Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Його слова передає ESNEWS.
При особистій зустрічі він дав пораду "Бронзовому бомбардувальнику". Американець пояснив, як саме можна перемогти українського боксера.
"Він збирається битися з Усиком, і я вболіваю за нього. Він заслуговує на цей поєдинок, тому що провів так багато боїв і стільки разів захищав свій титул. Я хочу, щоб ти переміг у цьому бою. Ти зробиш свою справу. Я знаю, що ти впораєшся, з тією твоєю правою рукою.
Слухай, чемпіоне, просто виведи його під удар, просто знайди його. Бий по маківці. Він буде йти ось так, у стійці шульги, і він залишає мало вільних зон, окрім цієї (показує на маківку). Але з тією твоєю правою рукою – бий прямо по центру. У тебе все вийде", – сказав Бріггс.
Зазначимо, що Олександру Усик наприкінці червня звільнив усі свої чемпіонські пояси. Він заявив, що збирається провести ще "Last dance".
Наразі саме Деонтей Вайлдер вважається найбільш ймовірним суперником українця. Першим про це заявив промоутер Едді Гірн, після чого з'являлась подібна інформація від інсайдерів, а також представники обох боксерів не спростовували її.