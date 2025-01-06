Усик – найкращий боксер 2024 року за версією WBC

Українець Олександр Усик, який володіє чемпіонськими титулами WBA, WBO, WBC, IBO в надважкій вазі, став боксером 2024 року незалежно від вагової категорії за версією Світової боксерської ради.

Про це повідомляє сторінка WBC в Instagram.

Організація аргументувала своє рішення тим, що 37-річний українець став першим боксером в епоху чотирьох поясів, який став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Усик постійно демонструє свої виняткові вміння, що свідчить про його глобальний вплив на спорт. Ці здобутки зміцнюють спадщину Усика як одного з найвидатніших боксерів свого покоління", – йдеться у повідомленні.

Найкращою боксеркою року визнана 29-річна австралійка Скай Ніколсон, яка виступає у напівлегкій вазі й протягом 2024 року здобула перемогу над головними претендентками: данкою Сарою Махфуд, представницею Домініканською Республіки Даяною Варгас та британкою Рейвен Чепмен.

Минулого року Усик уперше з 1999 року став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі в травні роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.