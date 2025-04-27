Юбенк: Бенн – чудовий боєць, але йому не варто виступати у цій ваговій категорії

Легендарний боксер Кріс Юбенк-старший висловився про перемогу свого сина над Конором Бенном та віддав належне сину свого колишнього суперника.

Слова британця наводить Talksport.

"Я завжди готовий підтримати свого сина, щоб ви там собі не думали. Саспенс, раунди, битва поглядів – це все частина гри.

Маю віддати належне Бенну. Він чудовий боєць, але йому не варто виступати у цій ваговій категорії. Нащо йому виступати в категорії 160 фунтів, якщо він боєць для 147 фунтів? Його знищило його оточення", – розповів Юбенк-старший.