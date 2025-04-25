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Юбенк переважив Бенна перед боєм

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 21:50
Юбенк переважив Бенна перед боєм
Getty Images

Володар титулу IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-0, 14 KO) пройшли офіційну церемонію зважування.

Результати зважування:

Конор Бенн – 70,94 кг

Кріс Юбенк-молодший – 72,6 кг

Напередодні Кріс провалив зважування. У першій спробі він перевищував ліміт на 90 грамів. Друга і фінальна також виявилася невдалою для нього – перевищення на 22 грами. За це він заплатить штраф 500 тисяч доларів.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.

Кріс Юбенк Конор Бенн

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