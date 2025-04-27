Добряче побили один одного: Юбенк у захоплюючому поєдинку здолав Бенна

У Лондоні на заповненому "Тоттенгем Стедіум" у поєдинку зійшлися Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) – Конор Бенн (23-0, 14 КО).

Перемогу святкував Кріс Юбенк-молодший.

Епічності протистоянню додавав той факт, що батьки обох бійців – Кріс Юбенк-старший і Найджел Бенн – були видатними боксерами, які провели між собою дві зустрічі – перемога Кріса-старшого та нічия.

Юбенк вважався фаворитом, багато хто думав, що Бенн зможе перемогти лише нокаутом, бо в методичному поєдинку Кріс його просто перебоксує.

Конор обрав саме агресивну тактику, постійно пресингуючи в перших двох раундах. Й іноді він дійсно добре влучав.

Особливо чудово андердогу вдався третій раунд, коли він змусив "хитатися" суперника.

У четвертому раунді Юбенк нарешті підібрав ідеальний таймінг, що дозволило кілька разів покарати опонента за його активність.

Conor Benn had Chris Eubank Jr. wobbling 😬



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Боксери продовжували тримати пристойний темп. Однозначно за 6 перших раундів цей бій подарував більше хайлайтів, ніж інші зустрічі вечора разом узяті.

У сьомому раунді Кріс провів свій найкращий раунд та вже в наступному Конор довів – інтрига жива! Не менш запальними вийшли три хвилини 9 раунду. В одному з епізодів британці зіштовхнулися головами – Юбенк зазнав розсічення над бровою, яке іноді заважало.

Who’s winning this? 🤔



Let’s see those scorecards ⬇️



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11 раунд проходив за сценарієм "руйнівника", проте за останні 60 секунд Кріс добряче на влучав, змушуючи візаві шукати клінч.

12 раунд пройшов за обопільними атаками, де здавалось, що ось-ось і хтось відлетить, якщо не в нокаут, то в нокдаун. Чудовий бій!

Бокс

Кріс Юбенк-молодший (Англія) – Конор Бенн (Англія) UD12 (116:112, 116:112, 116:112)

Нагадаємо, британець Джошуа Іялла встановив рекорд, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Він за одну хвилину завдав 453 удари з повним розгинанням.