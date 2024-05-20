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Тренер Берінчика: Ми не збираємося зупинятися

Станіслав Лисак — 20 травня, 09:20
Тренер Берінчика: Ми не збираємося зупинятися

Тренер чемпіона світу WBO в легкій вазі Дениса Берінчика (19-0-0, 9 КО) Ігор Голуб заявив, що незабаром боксер повернеться до тренувань.

Відповідний пост наставник Берінчика зробив у Instagram після перемоги над Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

"Ми вже дуже далеко зайшли, але не збираємося зупинятися. Трошки відпочинемо і знову до роботи", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що бій Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

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