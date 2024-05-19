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Берінчик став новим чемпіоном світу WBO

Андрій Твердохліб — 19 травня, 07:51
Берінчик став новим чемпіоном світу WBO

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Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Загалом рівний бій, у якому український новоспечений чемпіон виявився трішки точнішим.

Берінчик вперше завоював чемпіонський пояс на професійному ринзі та продовжив свою переможну ходу — 20 перемог у 20 боях.

Наш сайт провів текстовий онлайн тижня бою.

Відзначимо, Наваррете був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, кількома годинами раніше Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став чемпіоном світу у важкій вазі.

Денис Берінчик

Денис Берінчик

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