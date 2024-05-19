Берінчик став новим чемпіоном світу WBO
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Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.
Загалом рівний бій, у якому український новоспечений чемпіон виявився трішки точнішим.
Берінчик вперше завоював чемпіонський пояс на професійному ринзі та продовжив свою переможну ходу — 20 перемог у 20 боях.
Наш сайт провів текстовий онлайн тижня бою.
Відзначимо, Наваррете був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Нагадаємо, кількома годинами раніше Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став чемпіоном світу у важкій вазі.