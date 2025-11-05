Президент WBO розповів, що очікує Вордлі, якщо Усик відмовиться з ним битися

Британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може отримати іншого суперника, якщо не зможе домовитися про бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Це підтвердив Густаво Олів'єрі, президент World Boxing Organization, в коментарі The Ring.

"Комітет залишає за собою право зобов'язати тимчасового чемпіона провести обов'язковий захист. Якщо Усик з якоїсь поважної причини буде недоступним, ми призначимо обов'язковий захист", – сказав він.

Ймовірно, цим опонентом для обов'язкового захисту стане Мозес Ітаума (13-0, 11 КО). Про це раніше повідомляв інсайдер Сальвадор Родрігес.

Нагадаємо, напередодні Вордлі переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком.

20-річний Ітаума попередній бій провів 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше молодий британець назвав потенційну дату свого наступного бою.