Президент WBO розповів, що очікує Вордлі, якщо Усик відмовиться з ним битися
Фабіо Вордлі
Getty images
Британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може отримати іншого суперника, якщо не зможе домовитися про бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Це підтвердив Густаво Олів'єрі, президент World Boxing Organization, в коментарі The Ring.
"Комітет залишає за собою право зобов'язати тимчасового чемпіона провести обов'язковий захист. Якщо Усик з якоїсь поважної причини буде недоступним, ми призначимо обов'язковий захист", – сказав він.
Ймовірно, цим опонентом для обов'язкового захисту стане Мозес Ітаума (13-0, 11 КО). Про це раніше повідомляв інсайдер Сальвадор Родрігес.
Нагадаємо, напередодні Вордлі переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком.
20-річний Ітаума попередній бій провів 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.
Раніше молодий британець назвав потенційну дату свого наступного бою.